Coronavirus Trotz Impfung: Coronafälle in Churer Seniorenzentrum Coronaausbrüche im Bündnerland: Vier Bewohner eines Seniorenzentrums haben sich mit Corona infiziert, obwohl sie bereits vollständig geimpft sind. Im Ausreisezentrum in Valzeina haben 17 von 24 Personen Corona. 09.04.2021, 12.08 Uhr

Trotz vollständiger Impfung haben sich im Kanton Graubünden vier Bewohner eines Seniorenzentrums mit Corona infiziert. (Symbolbild) Keystone

(abi) Im Kanton Graubünden ist es zu verschiedenen Coronaausbrüchen gekommen. So haben sich in einem Seniorenzentrum im Churer Rheintal vier Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus infiziert, obwohl sie bereits im Februar vollständig geimpft worden waren. Das teilte die Standeskanzlei des Kantons Graubünden am Freitag mit. Die Infizierten hätten milde Verläufe und befänden sich in Isolation. Zudem sei die Maskentragpflicht für geimpfte Bewohner wieder eingeführt worden.