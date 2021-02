Coronavirus Beruhigende Ergebnisse nach Massentests in Waadtländer Ferienorten Nach dem Ende der Pilotphase der Massentests in den Waadtländer Ferienorten ziehen die Behörden eine beruhigende erste Bilanz: Nur 1 Prozent der Getesteten war positiv auf Corona. 14.02.2021, 09.06 Uhr

Den Skiferien in den Waadtländer Alpen steht nichts mehr im Wege: Die Massentests in den Ferienorten zeigten beruhigende Ergebnisse. Keystone

(abi) Um die Skisaison zu retten, führte der Kanton Waadt in den Ferienorten Villars-sur-Ollon, Les Diablerets und Leysin Anfang Februar Massentests durch. Die Pilotphase dauerte neun Tage. Insgesamt 2659 Personen liessen sich in einem der drei Zentren mittels Schnelltest testen, wie der Kanton Waadt am Samstagabend mitteilte. Das erfreuliche Resultat: Lediglich 26 Personen wurden positiv getestet. Das sind 0,98 Prozent.