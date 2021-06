Corona-Impfstoffe 20'000 Menschen aus der Schweiz fordern Aufhebung des Patentschutzes Mit einer Petition fordern über 20'000 Menschen, dass sich die Schweiz vehementer für einen weltweiten Zugang zu Covid-Impfstoffen einsetzt. Der Patentschutz soll aufgehoben werden. 08.06.2021, 12.05 Uhr

Die Corona-Impfstoffe sind auf der ganzen Welt begehrt, kamen bis jetzt aber fast nur in reichen Ländern zum Einsatz. (Symbolbild) Keystone

Am Dienstag haben Public Eye und Amnesty International Schweiz Bundesrat Guy Parmelin eine Petition mit über 20'000 Unterschriften übergeben. Darin wird gefordert, dass sich Schweiz für die Aufhebung des Patentschutzes bei Coronaimpfstoffen einsetzt. Wie die beiden Organisationen mitteilen, erfolgt die Einreichung der Petition just an dem Tag, an dem die Welthandelsorganisation (WTO) über die Aussetzung des Patentschutzes verhandelt.