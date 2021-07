Kleinflugzeug stürzt bei Conthey ab - Pilot tot

Conthey Pilot bei Absturz von Motorsegler verstorben Der Pilot eines Motorseglers ist bei einem Absturz in der Nähe von Sitten ums Leben gekommen. Noch ist die Identität des Toten nicht offiziell bestätigt. 23.07.2021, 10.56 Uhr

Absturz in unwegsames Gelände: Der Pilot verstarb noch an der Unfallstelle. Polizei Wallis

Das Flugzeug stürzte bereits am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, im steilen Gelände der Alpe Flore oberhalb von Conthey ab. Die Gemeinde grenzt an die Stadt Sitten. Wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag weiter mitteilte, verstarb der einzige Insasse des Motorseglers noch am Absturzort. Der Tote ist formell noch nicht identifiziert worden.