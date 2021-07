Genf: Zwei Raver auf Drogen aus Rhone gerettet

Chancy GE Zwei 20-jährige Raver auf Drogen aus reissender Rhone gerettet Im Kanton Genf wollten zwei Partygänger auf Drogen die Rhone durchqueren, um an einen Rave zu kommen. Sie wurden vom Fluss mitgerissen und mussten gerettet werden. Lea Durrer 18.07.2021, 22.36 Uhr

Mit Booten konnten die beiden Raver schlussendlich gerettet werden. SIS

Am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr läutete das Telefon bei der Genfer Alarmzentrale: Laut Teilnehmern eines Raves würden zwei andere in Schwierigkeiten stecken – und zwar in der Rhone.