Burgdorf Überfall auf Kiosk: Täter flüchtet mit Bargeld Am Sonntagabend hat ein unbekannter Mann einen Raub auf einen Kiosk in Burgdorf verübt. Er flüchtete mit der Beute zu Fuss. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. 22.02.2021, 16.50 Uhr

Ein Räuber erbeutete Bargeld beim Überfall in Burgdorf. (Symbolbild) Boris Bürgisser

(keg) Die Meldung zu einem Raub auf einen Kiosk an der Bernstrasse in Burgdorf erreichte die Kantonspolizei Bern am Sonntag, 21. Februar 2021, um 18.50 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein unbekannter Mann den Kiosk um zirka 18.45 Uhr durch den Haupteingang, bedrohte die anwesende Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Geld. Nachdem er dieses erhalten hatte, verliess der Mann das Geschäft mit der Beute und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung.