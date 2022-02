Polizei beschlagt über 2600 Hanfpflanzen

Burgdorf BE Polizei beschlagnahmt bei Razzia über 2600 Hanfpflanzen Die Berner Kantonspolizei hat in Burgdorf eine Indoor-Hanfanlage ausgehoben. Bei einer weiteren Hausdurchsuchung fanden die Beamten bei einem 30-jährigen Mann sechs Kilogramm Marihuana. 22.02.2022, 17.27 Uhr

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei einen 30-jährigen Mann einvernehmen. (Symbolbild) Keystone

Nachdem bei der Kantonspolizei Bern Hinweise aus der Bevölkerung auf eine mögliche Hanfanlage in Burgdorf eingingen, hat sie am Montag zugeschlagen: In einem Industriegebäude haben die Beamten mehr als 2600 Hanfpflanzen sichergestellt. Ein 30-jähriger Mann wurde dabei für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.