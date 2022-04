Frau in Asylunterkunft tödlich verletzt – Ehemann verhaftet

Frau in Asylunterkunft bei Streit tödlich verletzt – Ehemann verhaftet

Büren an der Aare (BE)

Büren an der Aare (BE)

In der Nacht auf Sonntag ist in Büren an der Aare eine Frau bei einer Auseinandersetzung tödlich verletzt worden. Die Polizei verhaftete den mutmasslichen Täter, ihren Ehemann, noch vor Ort.