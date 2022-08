Arbeitsunfall Schleuse Port: Mann ist im Spital verstorben

Brügg BE Arbeitsunfall bei der Schleuse Port: 58-Jähriger ist im Spital verstorben Bei Unterhaltsarbeiten stürzte am Mittwoch ein Mann innerhalb der Schleuse mehrere Meter in die Tiefe. Dabei wurde er schwer verletzt. Nun ist er im Spital verstorben. 22.08.2022, 14.48 Uhr

Bei der Schleuse Port im bernischen Brügg kam es zu einem schweren Arbeitsunfall. Keystone

Der Mann war am Mittwoch mit Unterhaltsarbeiten an der Schleuse Port im bernischen Brügg beschäftigt. Es befand sich kein Wasser in der Schleuse, als der Arbeiter aus ungeklärten Gründen mehrere Meter in die Tiefe stürzte und auf dem Betonboden landete. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. An deren Folgen ist der Arbeiter am Sonntagmorgen im Spital verstorben, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.