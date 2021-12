Erneut tote Person in Walliser Gefängnis gefunden – jetzt reagiert der Kanton

Brig VS

Im Gefängnis Brig wurde am Donnerstag eine inhaftierte Person tot in der Zelle gefunden. Es ist bereits der dritte Todesfall in einer Walliser Strafanstalt im Jahr 2021. Der Kanton ergreift daher Massnahmen.