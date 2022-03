Brauchtum Schweiz reicht Dossier ein: Alpsaison soll immaterielles Kulturerbe werden Im Sommer gehen die Kühe auf die Alp. Diese Tradition soll auf Antrag der Schweiz nun auch in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen werden. Entschieden wird im kommenden Jahr. 31.03.2022, 11.48 Uhr

Zur Alpsaison gehört beispielsweise auch der Alpabzug. Diese Tradition schlägt die Schweiz vor ins immaterielle Kulturerbe aufzunehmen. Keystone

Die Alpsaison soll auf die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen werden. Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass ein entsprechendes Dossier von der Schweiz zur Prüfung eingereicht wurde. Es sei «eine beispielhafte Tradition der Schweizer Berggebiete». Die Zukunft dieser Tradition werfe «viele Fragen auf, insbesondere über den Wissenstransfer und die Anpassung der Alpung an den Klimawandel».

Zur Alpsaison gehören laut BAK neben dem Alpsommer mit dem Vieh auf der Alp auch «Rituale, Trachten, lokale Kalenderfeste wie die Alpauffahrt, die Alpabfahrt und je nach Region auch das Mittsommerfest oder Veranstaltungen, bei denen die schönste Kuh der Herde gewählt wird». Auch habe diese Tradition viel «handwerkliches Wissen und Können hervorgebracht». Beim Erstellen des Bewerbungsdossiers seien «konkrete Massnahmen abgeleitet» worden, die sicherstellen sollen, «dass dieses immaterielle Kulturerbe an künftige Generationen weitergegeben wird».

Nach dem rund 18 Monate dauernden Evaluationsverfahren könnte die Unesco im November 2023 diese Tradition in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufnehmen, schreibt das BAK in seiner Mitteilung weiter. Mit dem Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes will die internationale Organisation ein Kulturerbe «thematisieren und schützen». Dieses Erbe umfasse «lebendige Traditionen wie mündliche Ausdrucksformen, darstellende Künste, gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste, Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur». Mehrere Schweizer Traditionen sind bereits in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. (mg)