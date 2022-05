Brand in Ferienlager: Lagerhaus brennt komplett aus

Wallis Grossbrand in Ferienlager in Torgon – 120 Personen evakuiert In einer Ferienlager-Unterkunft in der Walliser Gemeinde Torgon brach am Mittwochmorgen ein Feuer aus. 120 Personen mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand. 11.05.2022, 14.19 Uhr

Das Feuer bei Torgon (VS) brach in einer Ferienlager-Unterkunft am Mittwochmorgen aus. Kantonspolizei Wallis

Feuer im Ferienlager: In einem Lagerhaus in Torgon (VS) brach am Mittwochmorgen ein Grossbrand aus. 120 Personen mussten evakuiert werden. Darunter waren 97 Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren aus dem Kanton Genf, die im Ferienlager waren. Sie konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.