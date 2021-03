Brand Grosse Verkehrsbehinderungen: Bus brennt auf A1 bei Winterthur aus Ein Gelenkbus ist auf der A1 bei Winterthur ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn musste für 3 Stunden gesperrt werden, was zu Stau im Feierabendverkehr führte. 30.03.2021, 17.53 Uhr

Grosser Schaden und Stau: Ein Bus ist am Dienstag auf der Autobahn A1 ausgebrannt. Kapo ZH

(abi) Auf der A1 bei Winterthur hat am Dienstagnachmittag kurz vor 13.30 Uhr ein Gelenkbus gebrannt. Dadurch kam es zu Sach- und Drittschaden am Fahrzeug sowie der Strasseninfrasturktur, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Der Bus stand auf dem Pannenstreifen und war in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Sie brachte die Flammen rasch unter Kontrolle.

Gemäss Polizei befanden sich ausser dem Chauffeur keine weiteren Personen im Fahrzeug. Der Fahrer konnte den Bus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Wegen des Brandes musste die Autobahn in Richtung Zürich sowie die Einfahrt Ohringen für rund 3 Stunden gesperrt werden. Gemäss Polizei kam es in der Folge zu grösseren Verkehrsbehinderungen im Raum Winterthur. Gemäss TCS dauerten diese auch im Feierabendverkehr noch an.