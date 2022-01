Christbaum fängt in Rüti Feuer: Zwei verletzte Senioren

Rüti ZH Christbaum fängt Feuer: Zwei verletzte Senioren und hoher Sachschaden In Rüti ZH hat am Sonntagabend wegen eines Christbaums ein Einfamilienhaus gebrannt. Dabei verletzten sich zwei Senioren. Sie mussten ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist hoch. 03.01.2022, 06.13 Uhr

In Rüti ZH brannte ein Haus. Grund war ein Christbaum, der Feuer fing. Kapo ZH

Die Zürcher Kantonspolizei erhielt kurz nach 20.30 Uhr eine Meldung, dass in Rüti ein Einfamilienhaus brenne, teilte sie am Montag mit. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände des Brandes.