Mit 233 km/h auf der Autobahn geblitzt: Lenker ist Billett los

Bösingen FR Mit 233 km/h auf der Autobahn geblitzt: 27-Jähriger muss Billett abgeben Ein Autofahrer bretterte mit über 230 Stundenkilometern über die A12 in Bösingen. Dem Lenker wurde der Führerschein entzogen. Nun hat er eine Strafanzeige am Hals. 30.07.2022, 13.21 Uhr

Die Freiburger Kantonspolizei hat den Lenker einvernommen und wieder auf freien Fuss gesetzt. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. (Symbolbild) Keystone

Der 27-jährige Autofahrer fuhr am Freitagabend gegen 18.30 Uhr auf der A12 von Flamatt in Richtung Freiburg, als er mit 233 Stundenkilometer auf dem Tacho geblitzt wurde. Die Kantonspolizei hat das Fahrzeug angehalten und der Lenker musste anschliessend seinen Führerschein abgeben, wie die Polizei am Samstag mitteilt. Überdies wurde sein Auto beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Autofahrer Strafanzeige erstattet. (dpo)