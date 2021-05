Biodiversität Auf dem Balkon oder im Garten: Naturschützer rufen zum Vögel-Zählen auf Die Naturschutzorganisation BirdLife Schweiz will erheben, wie viele Vögel im Schweizer Siedlungsgebiet unterwegs sind. Sie ruft die Bevölkerung auf, sich eine Stunde hinzusetzen und Vögel zu zählen. 05.05.2021, 06.45 Uhr

BirdLife ruft die Bevölkerung dazu auf, sich eine Stunde hinzusetzen und Vögel zu beobachten. Keystone

(agl) Am Mittwoch startet die schweizweite Aktion «Stunde der Gartenvögel». «Alle können teilnehmen», schreibt BirdLife Schweiz in einer Mitteilung. Die Organisation ruft Einzelpersonen, Familien und Schulklassen dazu auf, sich eine Stunde Zeit zu nehmen, um Vögel zu zählen. Wer keinen eigenen Garten habe, könne die Vögel auch vom Balkon aus oder in einem nahen Park erfassen. Auf der Website von BirdLife können die Daten dann eingetragen werden.