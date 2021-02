Biel Illegales Geldspiel: Polizei kontrolliert über 30 Personen In zwei Bieler Lokalen soll illegal Geldspiel betrieben worden sein. In einer gezielten Aktion hat die Polizei 37 Personen kontrolliert, von denen kaum jemand Schutzmasken getragen hat. 27.02.2021, 11.11 Uhr

Die zwei Lokale überschritten laut Kantonspolizei Bern die maximal zulässige Personenanzahl. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstagabend in Biel Kontrollen in zwei Lokalen wegen Verdachts auf illegales Geldspiel durchgeführt. Insgesamt kontrollierte die Polizei 37 Personen und stellte einen Spielautomaten sicher, wie die Berner Behörden am Samstag mitteilen.