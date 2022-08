Motorradfahrer und Beifahrerin tödlich verunglückt

Bernina Wegen doppeltem Überholmanöver: Motorradfahrer und Beifahrerin tot Am Berninapass ereignete sich am Montagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall. Ursache war ein Überholmanöver, bei dem ein Auto mit einem Motorrad kollidierte. 09.08.2022, 11.33 Uhr

Ein zeitgleiches Überholmanöver von zwei Autos kostete zwei Töfffahrern das Leben. ho Kapo GR

Das Motorrad war am Montagnachmittag auf der Berninastrasse von La Rösa in Richtung San Carlo unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Hinter dem Motorrad fuhr ein Auto mit einem 40-jährigen Italiener am Steuer und ein weiterer Personenwagen, der von einem 28-jährigen Schweizer gelenkt wurde.