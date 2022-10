Linksautonome demonstrieren in Bern ohne Bewilligung

Tausend Demonstrierende an unbewilligtem «Abendspaziergang» der Antifa in Bern. Video: Stringer / Keystone

Bern Steine gegen die Polizei und versprayte Fassaden: Linksautonome demonstrieren ohne Bewilligung In Bern ist es am Samstagabend zu einer unbewilligten Demonstration gekommen. Die Polizei markierte Präsenz. Aktualisiert 22.10.2022, 22.48 Uhr

Aufgerufen zum «Abendspaziergang» in Bern hatte die Antifa. Die über 1000 Demonstrierenden versammelten sich am Bahnhofplatz und zogen gegen 19.45 Uhr in Richtung Innenstadt. Ein Grossaufgebot der Kantonspolizei Bern war vor Ort.