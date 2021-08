Bern In Aare vermisster Schwimmer tot aufgefunden Ein in der Aare seit Ende Juli vermisster Mann ist tot aufgefunden worden. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sichteten Einsatzkräfte der Seepolizei den Leichnam bereits vor Wochenfrist im Wohlensee. 17.08.2021, 09.55 Uhr

In der zweiten Juli-Hälfte, als der nun tot aufgefundene junge Mann bei Bern in der Aare schwamm, führte der Fluss Hochwasser. (Archivbild) Keystone

Nun konnte der Verstorbene identifiziert werden, meldet die Polizei am Dienstag. Es handle sich um einen 22-jährigen im Kanton Bern wohnhaften Schweizer, der seit Ende Juli in der Aare vermisst worden war. Der junge Mann war damals oberhalb des Marzilibades ins Wasser gestiegen und beim Schwimmen in der Aare in Schwierigkeiten geraten. Er konnte sich als Folge nicht mehr selbstständig ans Ufer begeben. Die sofort eingeleitete Suche verlief danach tagelang erfolglos. (sat)