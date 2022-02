Tödlicher Unfall: Bergsteiger stürzt 200 Meter in die Tiefe

Bergunfall Tödlicher Unfall: Bergsteiger stürzt oberhalb Bergün 200 Meter in die Tiefe Am Piz Kesch ist es zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Dabei stürzte ein 68-jähriger Alpinist beim Abstieg 200 Meter über eine Felswand tödlich ab. 14.02.2022, 11.22 Uhr

Der 68-Jährige trennte sich von seiner Gruppe und verunfallte beim Abstieg vom Piz Kesch. Kapo GR

Eine Gruppe des Französischen Alpenclubs war am Sonntagmorgen oberhalb von Bergün GR von der Keschhütte zum Piz Kesch aufgestiegen. Beim Abstieg Richtung Skidepot am Nachmittag trennte sich ein 68-Jähriger von der Gruppe. Dabei stürzte der Bergsteiger 200 Meter über die Felswand ab. Ein Tourengänger leistete zwar Erste Hilfe, doch die aufgebotene Ärztin der Rega konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte. (dpo)