Wallis: Mehr Unfälle im Hochgebirge

Bergtouren Mehr Unfälle im Walliser Hochgebirge: Bergführerverband und Polizei warnen vor Touren ohne Anseilen Viele nicht angeseilte Bergsteiger sind in den letzten Wochen im Wallis verunglückt. Wer die Seilhandhabung nicht beherrscht, sollte einen Bergführer engagieren oder auf die Tour verzichten. 19.08.2022, 09.24 Uhr

Anseilen dringend empfohlen: Die Kantonspolizei Wallis stellt in der Sommersaison 2022 eine Zunahme bei Unfällen im Hochgebirge fest. (Symbolbild) Kapo Wallis

Über acht Wochen gutes Wetter und eine hohe Besucherzahl auf den Alpengipfeln: In diesem Zusammenhang beobachtet die Kantonspolizei Wallis eine Zunahme von Unfällen im Hochgebirge, wie sie am Freitag meldet. In der Sommersaison 2022 sei es bisher zu «zahlreichen Unfällen bei Fels- und Gletschertouren» gekommen.