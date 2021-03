Bergretter-Bilanz Im Coronajahr gab es in den Schweizer Bergen so viele Notfälle wie noch nie Trotz – oder gerade wegen der Coronapandemie – gab es letztes Jahr so viele Bergnotfälle wie noch nie. Während beim Bergsport die Zahl der Unfälle leicht zurückgingen, gerieten Berggänger viel öfter in Not. Samuel Thomi 10.03.2021, 00.01 Uhr

Die Bergretter in der Schweiz – im Bild eine Übung zusammen mit der Rega – waren im vergangen Jahr so gefragt wie noch nie. Keystone

Konkret sind in den Schweizer Alpen und im Jura im letzten Jahr 3471 Personen in eine Notlage geraten und mussten von der Bergrettung gerettet oder geborgen werden. Wie der Schweizerische Alpenclub (SAC) am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, sind das so viele wie noch nie seit die Bergnotfallstatistik erhoben wird. Saisonal betrachtet entfielen die meisten Rettungen demnach auf die Zeit nach den Coronalockerungen. Während des Lockdowns im Frühling dagegen sei es trotz ausgezeichneter Bedingungen zu deutlich weniger Bergnot- und Unfällen gekommen.