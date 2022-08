Lagginhorn Auf 3200 Meter über Meer: Mann stürzt ab und stirbt Im Kanton Wallis ist es diese Woche zu einem Bergunglück gekommen. Ein Bergsteiger stürzte in die Tiefe. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. 26.08.2022, 09.39 Uhr

Der Unfall ereignet sich am Lagginhorn im Kanton Wallis. Kapo Wallis

Er stürzte rund 100 Meter in die Tiefe. Für den Alpinisten, der am Dienstag aus noch ungeklärten Gründen am Südgrat des Lagginhorns (VS) abstürzte, kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten beim Bergunfall auf über 3000 Meter über Meer nur noch den Tod des Mannes feststellen. Er war mit einer weiteren Person unterwegs. Zum Zeitpunkt des Unfalls sei er nicht angeseilt gewesen, schreibt die Walliser Kantonspolizei am Freitag. Nähere Angaben zum Toten macht die Polizei nicht. Die formelle Identifikation sei im Gange. (mg)