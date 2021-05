Verkehrskontrolle 118 statt 50 km/h: Tessiner Polizei zieht jungen Raser aus dem Verkehr Bei einer Verkehrskontrolle im Tessin hat die Polizei einen jungen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 24-Jährige war in einer 50er-Zone mehr als doppelt so schnell als erlaubt unterwegs. 10.05.2021, 11.48 Uhr

Bei einer Tempokontrolle im Tessin blitzte die Polizei einen jungen Raser mit 118 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer. (Symbolbild) Keystone

(gav) Der junge Raser ging der Polizei am vergangenen Freitag, kurz vor 21 Uhr, ins Netz. Ein Schweizer mit Wohnsitz im Raum Lugano wurde angehalten. Er war mit einer Geschwindigkeit von 118 km/h statt den erlaubten 50 km/h unterwegs. Das teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montag in einer Mitteilung mit.