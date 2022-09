Tödlicher Bahnunfall Oberarth: Zug erfasst Streckeninspektor

Oberarth Tödlicher Bahnunfall im Kanton Schwyz: Streckeninspektor von Zug erfasst Im Kanton Schwyz ist es zu einem tragischen Bahnunfall gekommen. Ein Streckeninspektor wurde auf den Schienen vom Voralpen-Express erfasst. Für den 52-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. 21.09.2022, 16.34 Uhr

Der Bahninspektor wurde von einem Voralpen-Express erfasst. Der Unfallzug blieb längere Zeit auf dem Gleis stehen. Bild: Geri Holdener

Auf einer Zugstrecke in Oberarth ist es am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Nachmittag mitteilt. Demnach beabsichtigte ein 52-jähriger Streckeninspektor, die Bahnstrecke zwischen Goldau und Immensee zu kontrollieren. Dabei sei der Streckeninspektor «trotz eingeleiteter Vollbremsung von einem Personenzug erfasst» worden und habe «tödliche Verletzungen erlitten».