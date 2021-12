Bahnunfall Hoher Sachschaden bei Rangierunfall in Zürich Ein leerer Personenzug prallte am Sonntagabend im Zürcher Vorbahnhof in eine stehende Rangierlokomotive. Dabei haben sich zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden ist hoch. 27.12.2021, 12.07 Uhr

Die Kantonspolizei Zürich untersucht einen Bahnunfall vom Sonntagabend. (Symbolbild) Keystone

Der Bahnunfall passierte gegen 20.40 Uhr im Rangierbereich des Vorbahnhofs, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie befanden sich auf der Rangierlokomotive und wurden zur Kontrolle vorübergehend ins Spital gebracht. Am Rollmaterial entstand ein Schaden von rund 500’000 Franken. Wieso der leere Personenzug in die Rangierlokomotive prallte, ist unklar und wird nun durch die Kantonspolizei abgeklärt. (abi)