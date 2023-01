«Das Highlight war der ukrainische Flieger»: Planespotter freuen sich über WEF-Maschinen am Flughafen Zürich

Kurz vor Beginn des WEF am Dienstag landen am Flughafen Zürich zahlreiche spezielle Maschinen. Der Ausnahmebetrieb freut besonders die Planespoterinnen und Planespotter am Rande des Rollfelds. Vor allem ein Flugzeug hat es den Fans besonders angetan.