Autobahn A2 Ferienverkehr führt am Gotthard erneut zu stundenlangen Staus Wer in den Süden will, steht am Gotthard bereits seit dem frühen Samstagmorgen wieder im Stau. Aktuell beträgt die Wartezeit knapp zwei Stunden. Auch nordwärts und an der Grenze zu Italien harzt es. Samuel Thomi 31.07.2021, 10.12 Uhr

Der Ferienreiseverkehr führt am Gotthard auch dieses Wochenende wieder zu langen Staus - und zwar in beide Richtungen. (Archivbild) Keystone

Wie am vergangenen Wochenende – und oft auch während der vergangenen Woche – führt der Ferienverkehr am Gotthard zu einer Überlastung. So meldet der TCS am Samstagvormittag Richtung Süden 11 Kilometer Stau zwischen Erstfeld und dem Gotthard-Strassentunnel. Das entspricht einer Wartezeit von knapp zwei Stunden. Entsprechend ist die Einfahrt Göschenen gesperrt. Die maximale Staulänge am Samstag lag bislang bei 12 Kilometern.