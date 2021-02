Auszeichnung Schweizer Filmpreis: Ehrenpreis für Lilo Pulver Liselotte Schmid-Pulver, besser bekannt als Lilo Pulver, spielte an der Seite von Jean Gabin und James Cagney. Nun erhält die grosse Schweizer Schauspielerin einen Ehrenpreis. 16.02.2021, 11.36 Uhr

Lilo Pulver bei einer Preisverleihung 2018. Keystone

(mg) Lilo Pulver habe «die Filmgeschichte mit ihrem Spiel voller Humor und mit ihren subtil revoltierenden Interpretationen geprägt», heisst es in einer Mitteilung vom Bundesamt für Kultur (BAK) vom Dienstag. Pulver erhält den diesjährigen Ehrenpreis am Schweizer Filmpreis. Mit der 91-jährigen Bernerin werde eine Schauspielerin ausgezeichnet, die auch international Karriere machte. Nach der Schauspielschule in Bern, avancierte sie rasch zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen der Schweiz und in Deutschland.