Ausschreitungen Bild der Zerstörung: Polizei verhaftet 19 Personen nach Krawallnacht in St. Gallen Molotow-Cocktails, Tränengas, zwei Verletzte und 19 Festnahmen: Die Bilanz der Ausschreitungen in der St. Galler Innenstadt fällt ernüchternd aus. Die Proteste lösten sich erst gegen Mitternacht auf. 03.04.2021, 09.08 Uhr

Wüste Szenen spielten sich am Freitagabend in der St. Galler Innenstadt ab. Bild: Michel Canonica

(sab/mha/rar/dh/rwa) «Wir lassen uns nicht mehr einsperren - Corona und die Regierung können uns endgültig», schreit eine 17-Jährige am Karfreitagabend am Roten Platz in St. Gallen. Gleich neben ihr wirft ein junger Mann eine Glasflasche gegen eine Kette aus Polizisten. Den zweiten Freitag in Folge ist es in der Stadt zu Krawallen zwischen der Polizei und Jugendlichen gekommen. Fliegen am Anfang noch Feuerwerkskörper, sind es am Ende Molotow-Cocktails, Steine und Blumentöpfe. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort und begegnet den Krawallen mit Gummischrot und Tränengas.

1000 Jugendliche aus der ganzen Deutschschweiz

Die Zahl der Jugendlichen steigt im Laufe des Abends weiter an. Durch die ganze Innenstadt ziehen geschätzt 1000 Leute. Sie sind aus der ganzen Deutschschweiz nach St. Gallen gereist. Ein grosser Teil der Jugendlichen ist nicht auf Gewalt aus. Viele sind Mitläufer, solche, die etwas erleben möchten oder einfach neugierig sind. Vom Randalieren halten sich die Leute gegenseitig ab.

Trotzdem: Einige wenige Chaoten genügen, um die Situation kippen zu lassen. Um 22.30 Uhr eskaliert die Lage vollends. Molotowcocktails fliegen, einer landet in einem Fenster an der Teufener Strasse. Auf dem Vadianplatz legen Vandalen Feuer. Es brennen ein Einkaufswagen und zwei Velos. Und auf der St. Leonhard-Strasse zünden die Chaoten einen Container an.

Chaotische Zustände am Karfreitag in der Stadt St.Gallen. Video: Raphael Rohner

Beim Bahnhofplatz ist Schluss

Stück für Stück gelingt es der Polizei, die Jugendlichen beim Bahnhofplatz zusammenzudrängen. Es kommt zu einer Strassenschlacht. Petarden fliegen. Die Polizei setzt sich mit Gummischrot und Tränengas zur Wehr. Gegen Mitternacht legt sich der Rauch aber. Viele Junge haben die Gelegenheit ergriffen und sind nach Hause gegangen. Langsam kehrt wieder Ruhe ein. Zurück bleibt ein Bild der Zerstörung.

19 Personen werden «zwecks Abklärung von Straftatbeständen» auf den Polizeiposten gebracht. Zwei Personen wurden verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Stadtpolizei zunächst keine Angaben machen. Um 13 Uhr informiert die Stadtpolizei an einer Medienkonferenz über die Geschehnisse der vergangenen Nacht.