Auslieferung Sie war 11 Jahre auf der Flucht: Schweiz liefert Französin aus In Frankreich suchten die Behörden lange nach ihr. Nun konnten Schweizer Ermittler eine flüchtige Französin festnehmen und ausliefern. Sie soll vor über zehn Jahren ihre Tochter entführt haben. 02.08.2022, 14.56 Uhr

Die Frau hatte sich im Kanton Waadt niedergelassen. (Symbolbild) Keystone

Mehr als 3000 Tage suchten die französischen Behörden nach der Frau. Nun wurde sie von der Schweiz nach Frankreich ausgeliefert. Wie das Bundesamt für Justiz am Dienstag mitteilt, wurde die Frau bereits im Februar festgenommen und befand sich seither in Auslieferungshaft.

Zur Frau machen die Behörden keine näheren Angaben. Sie habe sich im Kanton Waadt niedergelassen und sei seit 11 Jahren auf der Flucht vor der französischen Polizei gewesen. Nach verschiedenen Medienberichten dürfte es sich dabei um eine 47-Jährige handeln, die 2011 ihre damals fünfjährige Tochter bei Toulon, im Süden Frankreichs, entführt hatte. Die Eltern des Kindes befanden sich damals in einem Scheidungsstreit. Die Mutter beanspruchte das alleinige Sorgerecht und tauchte darafhin mit der Tochter ab.

Ein Gericht in Frankreich hat die Mutter in Abwesenheit dreimal verurteilt. Sie soll gemäss Medien Verbindungen zu einer fundamentalistischen evangelikalen Religionsgruppe haben. Gegen ihre Auslieferung hatte die Französin eine Beschwerde beim Bundesstrafgericht eingereicht, dieses stützte jedoch die Auslieferung. Nun wurde die Frau in Vallorbe den Franzosen übergeben. (mg)