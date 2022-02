Aufenthaltsbewilligung Härtefall: Abschiebung ostafrikanischer Familie im Tessin wird gestoppt Die Familie der 19-jährigen India wird nicht nach Äthiopien abgeschoben: Der Bund stuft die Situation der Betroffenen als Härtefall ein. Gerhard Lob 08.02.2022, 14.16 Uhr

Hatte sich für die Familie stark gemacht: Valerio Lazzeri, Bischof von Lugano. Keystone

India hat es geschafft. India ist der Name einer 19-jährigen Frau, über deren Asylgesuch jahrelang abschlägig entschieden worden war. Unter ihrem Namen war der Fall im Tessin publik geworden, der auch ihren 24-jährigen Bruder Nurhusien und die 50-jährige Mutter Munaja betraf. Nun ist die drohende Abschiebung abgewendet, wie das Tessiner Justizdepartement am Dienstag in einer Medienmitteilung bekannt gab. Die Familienmitglieder werden eine B-Bewilligung erhalten.