Freiburger Betrüger schädigt über 30 Westschweizer Geschäfte

Auch Dank Ehefrau 240'000 Franken: Betrüger schädigt über zwei Dutzend Westschweizer Geschäfte Über Jahre hat ein Freiburger Geschäfte in seiner Heimat, aber auch in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis betrogen. Seine Frau half ihm dabei teilweise. Schadensumme: mindestens 240'000 Franken. 11.07.2022, 11.37 Uhr

Die Freiburger Polizei hat einen Betrüger gefasst, der über zwei Dutzend Geschäfte in den Kantonen Freiburg, Genf, Waadt und Wallis geschädigt haben soll. Keystone

Im Januar flog der mutmassliche Betrüger auf. Bis dahin war es einem 34-jährigen Freiburger während zweier Jahre gelungen, über 30 Geschäfte zu hintergehen. Dies primär im Freiburgischen, aber auch in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis. Betroffen: vorab Sport- und Weingeschäfte, aber auch Hotels und Versicherungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 240’000 Franken, wie die Freiburger Kantonspolizei am Montag mitteilte. Für den Verdächtigen wurde zwei Monate Untersuchungshaft angeordnet.

Auslöser für die Festnahme war laut Polizei der Tipp eines Geschäftsführers im südlichen Kantonsteil. Näher geht sie auf den betroffenen Betrieb nicht ein. Ausser, dass ein Unbekannter in einem anderen Geschäft Material auf Rechnung gekauft habe und sich dabei als Inhaber des betreffenden Geschäfts ausgab. Eine – der inzwischen total 30 Anzeigen gegen den Betrüger – führte in der Folge zu weiteren Geschädigten und zur Identifizierung des Täters.

Direkt oder via Online-Plattformen weiterverkauft

In der Folge ergaben Ermittlungen, dass der Betroffene auch weitere Bestellungen und Einkäufe in Geschäften auf Rechnung tätigte. Manchmal habe er dabei auch eine Anzahlung geleistet. Oder er liess sich die Ware über Bekannte liefern, an welche die Rechnungen dann ebenfalls ohne deren Wissen geschickt wurden. Einen Teil der Ware hat der Beschuldigte dann direkt oder über Online-Verkaufsplattformen weiterverkauft.

Zudem stellte sich in den bisherigen Ermittlungen heraus, dass der mutmassliche Täter manchmal Unterstützung erhielt von seiner 42-jährigen Ehefrau. (sat)