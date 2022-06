Arbeitsunfall Beim Störche zählen: Mann stürzt in Avenches von Hebebühne in den Tod Auf dem Gelände des Schweizer Nationalgestüts in Avenches (VD) hat sich ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet: Vier Personen stürzten 12 Meter in die Tiefe. Ein Mann überlebte den Unfall nicht. 08.06.2022, 06.24 Uhr

Eine Gondel löste sich in Avenches vom Hebearm und stürzte in die Tiefe. Kapo VD

Zum Unfall kam es am Dienstag gegen 11.45 Uhr, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte. Vier Personen waren auf dem Gelände des Nationalgestüts damit beschäftigt, Störche in ihren Nestern zu beringen und zu zählen. Dabei nutzten sie eine Hebebühne. Als sie sich in einer Höhe von etwa 12 Meter befanden, löste sich die Gondel von ihrem Hebearm und riss die vier Insassen in die Tiefe.