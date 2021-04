Erotiktempel Freubad Erneuter Buttersäure-Anschlag auf Bordell in Recherswil Wie bereits vor einer Woche verübte jemand einen Anschlag mit Buttersäure auf ein Bordell in Recherswil (SO). Verletzt wurde niemand. 23.04.2021, 13.38 Uhr

In Recherswil verübte jemand innerhalb einer Woche zwei Anschläge mit Buttersäure auf ein Bordell. (Symbolbild) TeleM1

(abi) Die Alarmzentrale erhielt am Freitag kurz nach 7 Uhr die Meldung, dass es bei einem Geschäftshaus in Recherswil extrem stinke. Die Feuerwehr Recherswil, die Chemiewehr Solothurn, ein Chemieexperte und die Polizei rückten sofort aus, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Vor Ort zeigten die Messungen, dass am Gebäude Buttersäure freigesetzt wurde. Gefahr bestand für die Bevölkerung keine, verletzt wurde niemand.