Anklage Nach Unfall mit drei Todesopfern bei Effingen: Fahrer muss vor Gericht Wegen eines schweren Unfalls vor dem Bözbergtunnel von Ende 2019 muss sich der Fahrer vor Gericht verantworten. Die Anklage fordert eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren. 08.03.2021, 14.07 Uhr

Beim Unfall auf der Autobahn A3 im November 2019 waren drei Menschen ums Leben gekommen. (Archivbild) Keystone

(dpa/gb) Der Autofahrer, der Ende 2019 einen schweren Unfall auf der Autobahn A3 verursacht hat, muss sich wegen mehrfacher vorsätzlicher Tötung vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben vom Montag Anklage erhoben und will, dass der heute 46-Jährige sieben Jahre in Haft muss. Der Mann war in seinem Sportwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von mindestens 133 Stundenkilometern in das letzte Auto einer langsam fahrenden Kolonne gerast. Drei Menschen in dem Wagen kamen ums Leben. Der Unfallfahrer blieb unverletzt.

Der Unfall hatte sich vor dem Bözbergtunnel bei der Aargauer Gemeinde Effingen ereignet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, den Tod der Insassen zumindest billigend in Kauf genommen zu haben. Der Fahrer macht geltend, sich nicht an den tödlichen Unfall erinnern zu können. Ein von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene psychiatrisches Gutachten kommt zum Schluss, dass der 46-Jährige wegen einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig war.