Amtsbesuch Kampfjets und Corona: Viola Amherd trifft ihre französische Amtskollegin Verteidigungsministerin Viola Amherd hat am Montag ihre französische Amtskollegin Florence Parly empfangen. Sie sprachen über die Coronakrise und die neuen Schweizer Kampfjets. 22.03.2021, 17.25 Uhr

Keystone

(agl) «Die Schweiz ist ein wichtiger Partner für Frankreich», so die französische Verteidigungsministerin Florence Parly am Montag vor den Medien. Bedrohungen wie Cyberkriminalität und Terrorismus machten keinen Halt vor Staatsgrenzen. Deshalb sei es auch wichtig, den Multilateralismus weiter zu stärken. Bundesrätin Viola Amherd hob dabei unter anderem die Beteiligung der Schweiz am französischen Satellitenprogramm CSO hervor, wodurch die Schweiz besseren Zugang zu Satellitenbildern erhalten soll. Der Ständerat hat dem Vorhaben bereits zugestimmt, im Sommer entscheidet der Nationalrat.