Allergie Die Pollensaison beginnt – jetzt blüht die Hasel Allergiker aufgepasst: In diesen Tagen fliegen im Schweizer Mittelland die ersten Pollen los. Die Hasel beginnt zu blühen und die Erlen folgen bald. 04.02.2021, 15.19 Uhr

Die Pollensaison in der Schweiz startet in den kommenden Tagen. (Symbolbild) Keystone

(abi) Kein Regen, etwas Sonne und ein paar Tage über fünf Grad Celsius: Das genügt für die Hasel, um ihre Pollen losfliegen zu lassen. In diesem Jahr stürmen die Haselpollen in der ganzen Schweiz allerdings deutlich später los, als noch im vergangenen Jahr – sind aber noch immer im langjährigen Mittel. Schnee und Kälte im Januar hätten das Erwachen der Hasel verhindert. Dies teilte das Allergiezentrum Schweiz Aha am Donnerstag mit. 2020 begann die Haselpollensaison bereits Anfang Januar.