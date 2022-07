Berner Oberland: Wanderer verunglückt in Adelboden tödlich

Adelboden Felswand hinuntergestürzt: Wanderer verunglückt im Berner Oberland tödlich Der Wanderer stieg in Begleitung einer Frau von der Engstligenalp talwärts, als er ausrutschte und eine Felswand hinunterstürzte. Die beiden befanden sich abseits der Wanderwege. 12.07.2022, 17.22 Uhr

In diesem unwegsamen Gelände unterhalb der Engstligenalp stürzte der Wanderer ab. Kantonspolizei Bern

Die Meldung über den Bergunfall in Adelboden ging gegen 22 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein. Eine Frau und ein Mann befanden sich abseits der Wanderwege auf dem Abstieg von der Engstligenalp in Richtung Talstation, als der Mann aus bisher ungeklärten Gründen ausrutschte und eine Felswand hinunterstürzte. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit.

Die Rettungskräfte starteten sofort eine Suchaktion – am Boden und in der Luft. Schliesslich fanden sie den verunfallten Mann in einem Bachbett – er war bereits tot. Seine Identität ist gemäss Angaben der Kapo Bern noch nicht abschliessend geklärt: Es gebe konkrete Hinweise, die formelle Identifikation stehe aber noch aus. (aka)