Abstimmungskampf «Fundament der direkten Demokratie»: Komitee setzt sich für Medienpaket ein Ein überparteiliches Komitee startete am Montag in den Abstimmungskampf für das Mediengesetz. Dieses sei für die Medienvielfalt und Unabhängigkeit wichtig. Alice Guldimann 06.12.2021, 13.00 Uhr

Insbesondere kleine und regionale Medien würden laut den Befürwortern vom Paket profitieren. (Symbolbild) Keystone

Starke, unabhängige Medien sind gemäss dem Komitee «Die Meinungsfreiheit» für die Demokratie in der Schweiz unabdingbar. Genau diese sind jedoch laut den Befürwortern des Mediengesetzes in Gefahr. «Trotz ihrer immensen Bedeutung für die politische Meinungsbildung und das Geschehen in den Regionen sind die Schweizer Medien unter Druck», schreibt das Komitee in einer Mitteilung zum Kampagnenstart am Montag. Die Erträge aus der Werbung seien rückläufig, die Corona-Pandemie habe diesen Trend weiter verschärft.