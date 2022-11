Abschuss Ist es der Problemwolf «M92»? Wildhut schiesst Wolfsrüden des Beverinrudels Die Bündner Wildhut hat einen mehrere Jahre alten Wolfsrüden des Beverinrudels geschossen. Noch ist unklar, ob es sich dabei um den berüchtigten Leitwolf handelt. 10.11.2022, 09.00 Uhr

Ein Wolf im Graubünden, vermutlich «M92», transportiert ein gerissenes und teilweise genutztes Reh ab. Amt Für Jagd und Fischerei Graubünden

Die Wildhüter konnten den Wolfsrüden in der Nacht auf Mittwoch nach wiederholten Angriffen auf geschützte Schafe im Safiental erlegen, wie das Bündner Amt für Jagd und Fischerei am Donnerstag mitteilte. Der geschossene Wolf wird nun an der Universität Lausanne mittels DNA-Analyse identifiziert. Dabei soll geklärt werden, ob es sich um den Leitwolf «M92» handelt. Die Universität Bern wird das Tier zudem pathologisch untersuchen. Das Ergebnis der Identifikation soll laut den Behörden bis Mitte Dezember bekannt gegeben werden.