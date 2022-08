Kobler: Jetzt verlässt auch eine bekannte Radio-Stimme das SRF

Abgang Jetzt verlässt auch eine bekannte Radio-Stimme das SRF Eveline Kobler, die Leiterin der Wirtschaftsredaktion von Radio SRF, verlässt das Unternehmen und wechselt in die Privatwirtschaft. Mit Kobler mehren sich die Abgänge beim Radio. 11.08.2022, 09.37 Uhr

Die Wirtschaftsjournalistin Eveline Kobler arbeitet seit 15 Jahren bei Radio SRF, unter anderem auch als Moderatorin der «Samstagsrundschau». ho/SRF

Eveline Koblers Stimme ist bekannt auf Radio SRF: Ob in den Nachrichten oder den Flagschiff-Sendungen «Rendez-Vous» und «Echo der Zeit» berichtete Kobler in den letzten 15 Jahren über das Wirtschaftsgeschehen, zuletzt als Leiterin der Wirtschaftsredaktion und Teil des Moderationsteams der «Samstagsrundschau». Per Ende Jahr wird sie SRF jedoch verlassen, wie einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag zu entnehmen ist.