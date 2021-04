Streit 66-Jähriger mit Messer angegriffen – Polizei verhaftet Ex-Partnerin Im zürcherischen Brütten ist am Donnerstagmorgen ein 66-jähriger Mann in einer Wohnung mit einer Stichwaffe verletzt worden. Auslöser war ein Streit mit der Ex-Partnerin. 01.04.2021, 14.46 Uhr

Die Polizei nahm die mutmassliche Täterin in Haft. Keystone

(rwa) Kurz nach 10 Uhr meldete eine 61-jährige Schweizerin, dass sie mit ihrem Ex-Partner eine Auseinandersetzung gehabt habe und dieser nun verletzt sei. Die Rettungskräfte trafen am Einsatzort auf einen 66-jährigen Schweizer mit Schnittwunden am Hals, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte in ein Spital gefahren.