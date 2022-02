Zürcher Polizei schliesst pädokriminelle Plattformen im Darknet

37-jähriger Schweizer in Haft Zürcher Fahnder schliessen pädokriminelle Plattformen im Darknet Die Zürcher Behörden haben im Darknet zwei pädokriminelle Plattformen mit über 20'000 Mitgliedern geschlossen. Deren Betreiber sitzt bereits seit Frühling in Haft. 16.02.2022, 10.40 Uhr

Zürcher Ermittler haben im Darknet zwei pädokriminelle Plattformen geschlossen. Über 20'000 Nutzer waren dafür registriert. (Symbolbild) HO/Kapo SG

Im Rahmen einer gemeinsamen Aktion haben die zuständige Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich vor wenigen Tagen Zugriff auf zwei Plattformen im Darknet mit pädokriminellen Inhalten erhalten. Am Mittwoch wurden diese vom Netz genommen, wie die Behörden gleichentags in einer Mitteilung schreiben. Der Betreiber der Plattformen im versteckten Teil des Internets ist bereits im vergangenen Frühjahr verhaftet worden. Der 37-jährige Schweizer befindet sich seither in Untersuchungshaft.