2 Festnahmen 18-Jähriger wird in Zürcher Lokal angeschossen Mit Pistole hantiert: Einem jungen Mann wurde in einem Lokal in Zürich-Oerlikon ins Bein geschossen. Die Polizei hat zwei Personen festgenommen. 28.12.2022, 12.55 Uhr

Die Zürcher Stadtpolizei hat zwei junge Männer festgenommen. (Symbolbild) Keystone

Die Zürcher Stadtpolizei erhielt am Dienstag kurz vor 23.30 Uhr eine Meldung, dass in einem Lokal in Zürich-Oerlikon ein Mann durch einen Schuss verletzt worden sei. Vor Ort fanden die Polizisten einen 18-jährigen Schweizer, der am Bein verletzt war. Er wurde ins Spital gebracht, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte.