WM-RIESENSLALOM Platz 5 für Meillard: Schweizer verpassen die nächste Medaille – Pinturault scheitert sensationell Es war nicht der Tag des Schweizer Teams: Loïc Meillard wird Fünfter, während die anderen Schweizer früh ausscheiden. Alexis Pinturault hat den Sieg auf den Skiern – und rutscht weg. Frederic Härri Aktualisiert 19.02.2021, 14.54 Uhr

Er hat sich mehr erhofft: Loïc Meillard peilte im Riesenslalom seine nächste Medaille an, am Ende reicht es nur für Platz 5. Keystone

Nein, der Freitag wird nicht zum Schweizer Freudentag an den Weltmeisterschaften in Cortina d’Ampezzo. Für Marco Odermatt, einen der grossen Favoriten in seiner liebsten Disziplin, ist der Riesenslalom schon nach 40 Sekunden vorüber. Odermatt stürzt im 1. Lauf und wird ohne Medaille aus Italien abreisen. Ähnlich ergeht es Justin Murisier und Gino Caviezel, denen das Rennen auf der eisigen Unterlage ebenfalls entgleitet.