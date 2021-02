WM-RIESENSLALOM Gut-Behrami und Gisin bewahren sich Medaillenchancen – dominante US-Frauen Lara Gut-Behrami beendet den 1. Lauf des Riesenslaloms als Dritte, Michelle Gisin fährt auf Zwischenrang 5. Mit Mikaela Shiffrin und Nina O'Brien sind zwei Amerikanerinnen die Gejagten. Frederic Härri 18.02.2021, 11.17 Uhr

Lara Gut-Behrami gelingt im 1. Lauf des Riesenslaloms die drittbeste Zeit aller Teilnehmerinnen. Keystone

Alle gegen Marta Bassino. So lautete die Losung vor dem Riesenslalom an der Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo. Die Italienerin dominiert die Disziplin in dieser Weltcup-Saison, vier der sechs Rennen gewann sie. Am Dienstag beruhigte sie zudem die Gemüter ihres Heimatlandes und sicherte sich die erste italienische Goldmedaille an dieser WM.