WM-QUALIFIKATION Mbappé verschiesst Elfmeter: Weltmeister Frankreich quält sich zum Sieg Nach dem 1:1 zum Start in die WM-Quali gegen die Ukraine gewinnt die Ukraine mit 2:0 in Kasachstan, zeigt jedoch eine durchzogene Leistung. Kylian Mbappé verschossener Penalty passt ins Bild. Frederic Härri 28.03.2021, 16.57 Uhr

Kylian Mbappé (hier im Spiel gegen die Ukraine) lässt in Kasachstan die Chance auf die Vorentscheidung liegen. Thibault Camus / AP

Frankreich rehabilitiert sich mit einem 2:0 gegen Kasachstan für den Fehlstart in die WM-Qualifikation, als es am Donnerstag nur zu einem 1:1 gegen die Ukraine gereicht hatte. Der Weltmeister tut sich allerdings auch gegen biedere Kasachen schwer, bekommt lange keinen Abschluss aufs Tor und lässt Spielwitz und Kombinationsfreudigkeit vermissen. In der 19. Minute eröffnet Ousmane Dembelé das Skore schliesslich per strammem Rechtsschuss. Es ist der erste Versuch auf den gegnerischen Kasten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff tut der kasachische Verteidiger Maliy den Franzosen einen Gefallen und köpft den Ball unglücklich ins eigene Tor. In der zweiten Halbzeit tritt die Equipe Tricolore nur unwesentlich zielstrebiger auf. Dass PSG-Superstar Kylian Mbappé eine Viertelstunde vor Ende einen Elfmeter verschiesst, passt ins Bild an diesem Tag.