WM-Qualifikation: Liechtenstein geht in Deutschland unter

WM-Qualifikation Liechtenstein kassiert fast ein «Stängeli», Portugal nur mit Remis Spanien grüsst dank eines Auswärtssieges neu von der Tabellenspitze. Die Portugiesen kommen nicht über ein torloses Remis in Irland hinaus und Liechtenstein geht in Deutschland unter. Eine Zusammenfassung der spannendsten Spiele des Donnerstagabends. Gabriel Vilares 11.11.2021, 22.57 Uhr

Griechenland - Spanien 0:1 (0:1)

Spanien macht in Athen einen grossen Schritt in Richtung Katar. Das Heimteam, das nur noch theoretische Chancen auf ein WM-Ticket besitzt, tritt im ersten Durchgang äusserst defensiv an. Die «Furia Roja» bekundet gegen die tiefstehenden Griechen Mühe, können dank eines fragwürdigen Elfmeters in Führung gehen. Pablo Sarabia ist es egal und verwertet souverän. Der zweite Durchgang bietet wenige Highlights. Die Griechen können nicht, die Spanier müssen nicht. So ziehen die Iberer nun an Schweden vorbei (siehe unten) und können sich am Sonntag mit einem Punkt gegen die Skandinavier in Sevilla den Gruppensieg sichern.

Pablo Sarabia trifft nach einem Elfmeter in der 26. Minute für die Spanier. Keystone

Deutschland - Liechtenstein 9:0 (4:0)

Im Hinspiel präsentierten sich die Liechtensteiner von der besten Seite, mussten sich im Ländle nur 0:2 geschlagen geben. In Wolfsburg ist die Partie bereits nach wenigen Minuten entschieden. Nach einem überharten Einsteigen von Verteidiger Jens Hofer, stehen die Gäste über 80 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld. So spaziert die DFB-Elf zu einem Kantersieg. Ilkay Gündogan (11., Foulelfmeter), Daniel Kaufmann (20., Eigentor), Leroy Sane (22./49.), Marco Reus (23.), Thomas Müller (76./86.) und Ridle Baku (80./89.) treffen für den viermaligen Weltmeister. Die Deutschen gewinnen auch das sechste WM-Qualispiel unter Hansi Flick. Das WM-Ticket hatte man schon im Oktober als weltweit erste Mannschaft gebucht.

Irland - Portugal 0:0 (0:0)

Mit 38 Jahren ist Pepe der älteste Nationalspieler in der Geschichte des Europameisters von 2016. Zu feiern wird ihm am Donnerstagabend dennoch nicht zumute sein. Weil der portugiesische Innenverteidiger innert 10 Minuten zweimal verwarnt wird, müssen die Gäste die letzten Minuten in Unterzahl agieren. Zuvor zeigen sich die Portugiesen mit wenig Kreativität und Durchschlagskraft in einem zähen Spiel. Die Entscheidung in der Gruppe A fällt am Sonntag, wenn Portugal in Lissabon den Widersacher Serbien empfängt.

Den Portugiesen rund um Cristiano Ronaldo reicht es nur zu einem torlosen Remis in Irland. Keystone

Georgien - Schweden 2:0 (0:0)

Erstmals seit März läuft der 40-jährige schwedische Super-Star Zlatan Ibrahimovic wieder für die «Tre Kronor» auf. Bei seinem 119. Einsatz bleibt sein Team erfolglos. Die Skandinavier kassieren überraschend bei Aussenseiter Georgien eine folgenschwere Niederlage. Chwitscha Kwarazchelia wird mit seinem Doppelpack (61./78.) zum Held der Georgier, die zuvor nur einen Sieg in der laufenden Qualifikations-Runde gefeiert haben.